Una dopo l’altra, emergono nuove crisi sulla mappa dell’ex Unione Sovietica. L’ultima in ordine di tempo è esplosa in Kirghizistan, repubblica dell’Asia centrale dove alcuni brogli elettorali hanno provocato una rivolta violenta dei cittadini e le dimissioni del primo ministro.

Non esiste un legame diretto tra le proteste in Bielorussia, la guerra tra Azerbaigian e Armenia sul Nagorno Karabakh, la rivolta postelettorale in Kirghizistan e la crisi infinita in Ucraina. Eppure tutte queste esplosioni hanno come denominatore comune la Russia, e si svolgono in territori che Vladimir Putin considera di sua pertinenza. Parliamo di paesi in cui la Russia ha interessi diretti, accordi per la difesa, basi militari e grandi investimenti politici. L’atteggiamento della Russia, di conseguenza, è determinante nello svolgimento di queste crisi. Ma quanto è stabile Mosca?

Il Cremlino non ha agito con la stessa brutalità mostrata in Ucraina nel 2014, quando aveva occupato la Crimea e organizzato la destabilizzazione del Donbas. All’epoca Putin era convinto di avere davanti una “rivoluzione colorata” filo-occidentale, come sono definiti i sollevamenti popolari nelle repubbliche ex sovietiche.

L’attesa di Mosca

In Bielorussia, dove gli occidentali hanno esitato prima di mobilitarsi a sostegno dei manifestanti per la democrazia, Putin ha deciso di appoggiare il dittatore Aleksandr Lukašenko, ma senza ricorrere (almeno finora) a un intervento in forze che gli permetterebbe si mettere fine alle proteste.

Mosca ha mostrato la stessa prudenza nel contesto del conflitto azero-armeno. Il 7 ottobre il Cremlino ha fatto presente che i combattimenti non si svolgono sul territorio ameno propriamente detto, dunque il trattato di difesa russo-armeno non è chiamato in causa. A preoccupare Putin, però, è soprattutto l’irruzione della Turchia come attore regionale, uno sviluppo che chiaramente minaccia l’egemonia russa sul Caucaso meridionale.