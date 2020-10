I combattimenti sono in corso ormai da più di una settimana, ma nelle ultime 48 ore i bombardamenti hanno colpito quartieri residenziali in entrambi i paesi, anche al di fuori delle zone contese. Colpi di artiglieria pesante e razzi hanno raggiunto la capitale del Nagorno Karabakh, Stepanakert, e le città azere di Ganja e Mingachevir.

Perché questo aumento della violenza? In questo genere di guerra tra stati, i belligeranti sanno bene che le pressioni internazionali impediscono di prolungare i combattimenti. Per questo motivo, ed è sicuramente il caso dell’Azerbaigian, spesso si cerca di cambiare la situazione sul campo prima di un eventuale ritorno al tavolo dei negoziati.

È proprio questa zona cuscinetto a essere finita nel mirino dell’esercito di Baku. L’improvvisa escalation è dovuta al fatto che dopo quasi trent’anni di immobilità l’Azerbaigian sta cercando di riconquistare le sue posizioni sul campo.

Chi può fermare questa guerra? La domanda ne innesca subito altre: se l’esercito azero, più potente rispetto a quello armeno, riuscirà a riprendere la zona cuscinetto, accetterà davvero di fermarsi? O cercherà di sfruttare il suo vantaggio per riconquistare il Nagorno Karabakh? Se fosse così, chi potrebbe impedire un disastro umanitario tra gli armeni della regione? E cosa accadrebbe se l’Azerbaigian attaccasse il territorio della Repubblica armena propriamente detta?

Queste sono le grandi incognite di un conflitto che potrebbe avere tre potenziali terreni di scontro, ognuno con il suo status, la sua storia e la sua popolazione. Per non parlare delle ripercussioni al livello internazionale. La Russia ha già un accordo di difesa con l’Armenia, e non lascerà che il paese sia travolto. Ma l’intesa non riguarda la zona cuscinetto e non è chiaro se comprenda il Nagorno Karabakh.