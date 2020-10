Questa settimana la Cina festeggia il settantesimo anniversario del suo ingresso nella guerra di Corea, nel 1950. Per Pechino la volontà di onorare i vecchi combattenti si aggiunge a quella di inviare un messaggio bellicoso a due potenziali avversari, gli Stati Uniti e Taiwan.

La guerra di Corea, tra il 1950 e il 1953, è il riferimento ideale per un periodo di grande tensione sinoamericana come quello attuale. Si tratta infatti dell’unica occasione in cui l’esercito cinese e quello americano si sono affrontati nel ventesimo secolo, con gravi conseguenze. Il messaggio semplice e diretto della propaganda cinese è “abbiamo combattuto quando eravamo deboli e poveri, dunque non esiteremo a combattere ancora oggi”. Il concetto ha il merito di essere chiaro.

Gli eventi del 1950, oggetto di innumerevoli serie televisive e discorsi patriottici, hanno assunto le forme del mito. All’epoca, l’esercito americano del generale MacArthur aveva salvato l’esercito sudcoreano dalla sconfitta con i comunisti del nord, e avanzava verso la frontiera cinese.

Soldati massacrati

Ma nella notte del 19 ottobre 1950 Mao diede l’ordine a 250mila soldati cinesi di attraversare le acque gelate del fiume Yalu, prendendo di sorpresa le truppe statunitensi. Fu una carneficina, anche se i cinesi erano nettamente equipaggiati peggio degli americani. Mao aveva puntato sui numeri e aveva vinto, pur con pesanti perdite, compresa quella di suo figlio.

Nelle settimane successive gli statunitensi furono costretti ad arretrare fino all’attuale linea di demarcazione tra le due Coree. Per MacArthur fu una mezza sconfitta. Furioso, il vincitore della guerra nel Pacifico chiese a Washington l’autorizzazione a sganciare una bomba atomica sulla Cina. Il permesso fu negato, e il generale fu sollevato dall’incarico.