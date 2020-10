Nel flusso apparentemente ininterrotto di cattive notizie sanitarie o politiche, ogni tanto arriva un sollievo miracoloso. La sera del 25 ottobre le immagini della gioia popolare nel centro di Santiago del Cile sono state tanto impressionanti quanto incoraggianti. La popolazione celebrava la vittoria del sì in un referendum storico, con il 78 per cento dei voti.

Si tratta di un evento storico. Il Cile è sempre stato un laboratorio politico, soprattutto sotto Pinochet, con le tesi liberali dei Chicago Boys, il gruppo di economisti che ha messo alla prova in Cile quello che in seguito è stato chiamato neoliberismo. La costituzione ereditata da Pinochet ha bloccato tutto, impedendo qualsiasi riforma strutturale.

Il risultato del 25 ottobre è tanto più determinante se consideriamo che il movimento sociale cileno aveva vissuto una battuta d’arresto con il covid-19. Il referendum ha dimostrato che la protesta ha saputo passare dalla strada alle urne, dando prova di una maturità rara.

Il Cile non è l’unico paese a essere stato segnato da un grande movimento sociale. Nel 2019 paesi come l’Algeria, il Libano e Hong Kong hanno assistito contemporaneamente a grandi movimenti di massa, in contesti e con rivendicazioni diverse ma con alcuni elementi in comune: la protesta proveniva dalla società civile, era animata dai giovani e non aveva leader autoproclamati.