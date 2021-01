Mentre gli Stati Uniti si preparano e convivere a lungo con l’eredità di Donald Trump, il resto del mondo non vede l’ora di voltare pagina, e infatti è già passato ad altro.

Per accorgersene basta fare caso a come alcuni alleati di Trump, dal primo ministro britannico Boris Johnson ai leader di estrema destra che fino a ieri sbandieravano il loro sostegno, oggi facciano finta di non conoscerlo.

Cosa resterà del “trumpismo” sulla scena internazionale? La risposta è complessa, perché bisogna distinguere tra i rari successi diplomatici degli ultimi quattro anni, come i recenti accordi tra Israele e diversi paesi arabi, e i cambiamenti di fondo che l’amministrazione uscente ha tentato di imporre con i ripetuti colpi assestati al multilateralismo.

La Cina e la globalizzazione

Poi c’è tutto quello che Trump non è riuscito a ottenere, a cominciare dalla de-nuclearizzazione della Corea del Nord, senza dubbio l’iniziativa più ambiziosa del suo mandato. Dopo due vertici con Kim Jong-un e uno scambio di “lettere d’amore”, Pyongyang è ancora in possesso dell’arma atomica e si è addirittura permessa il lusso di una parata miliare con un nuovo modello di missile.

L’impatto di Donald Trump si farà sicuramente sentire in due ambiti. Il primo è la politica cinese: il presidente ha intuito la necessità di inasprire i toni con la Cina, innanzitutto per via del suo impatto sugli Stati Uniti, tra delocalizzazione, deficit commerciale e pirateria tecnologica.