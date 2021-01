Se gli statunitensi volessero constatare il degrado dell’immagine del loro paese dopo quattro anni di presidenza Trump, gli basterebbe consultare il sondaggio condotto da un think-tank in undici paesi europei. I risultati, pubblicati il 19 gennaio, sono letteralmente sbalorditivi e senza precedenti.

Di sicuro lo studio dell’European council on foreign relations (Ecfr) non sorprenderà i francesi, eredi del gaullismo e tradizionalmente più sospettosi nei confronti della potenza statunitense rispetto ai paesi vicini. Ciò che meraviglia, invece, è fino a che punto le opinioni in Europa si siano avvicinate alla posizione della Francia.

La principale conclusione del sondaggio è che per gli europei il sistema politico degli Stati Uniti è indebolito. Lo studio è precedente all’assalto al congresso, e di certo oggi i numeri sarebbero ancora più elevati. Questa consapevolezza porta gli europei a ritenere che l’Europa non possa più contare sugli Stati Uniti per la protezione dalle minacce esterne, e debba pensare alla propria difesa. Oltre il 60 per cento degli europei condivide questa opinione, anche nella Polonia euroscettica e nel Regno Unito che non fa più parte dell’Unione (ma è stato comunque incluso nello studio).

Tendenze di fondo

Joe Biden incontra il favore degli europei, ma le difficoltà della transizione hanno rafforzato la convinzione che i problemi interni monopolizzeranno la sua attenzione e soprattutto che gli Stati Uniti non siano più affidabili. Gli americani hanno eletto Trump, dunque è sempre possibile che tra quattro anni tornino a eleggerlo o scelgano un altro demagogo.

In ogni caso parliamo di un semplice sondaggio, ovvero una fotografia dell’opinione corrente in un dato momento. È possibile che Biden riesca a ripristinare l’immagine del suo paese come Barack Obama aveva saputo fare dopo gli anni di George W. Bush.