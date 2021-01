Nel paese, dove le scene di violenza urbana sono assolutamente insolite, regna l’incredulità. Dal primo ministro liberale Mark Rutte al sindaco di Rotterdam Ahmed Aboutaleb, esponente della sinistra e di origini marocchine, si sono moltiplicati gli appelli alla fermezza contro i rivoltosi. “I disordini non hanno alcun legame con una lotta per la libertà”, ha scritto su Twitter Rutte.

Nei Paesi Bassi dicono che scene del genere non si vedevano da quarant’anni: scontri violenti con la polizia, devastazione urbana, saccheggio dei negozi, centinaia di arresti. Le principali città olandesi hanno vissuto per tre notti consecutive una sommossa inedita.

Nell’osservare il moltiplicarsi degli incidenti violenti legati al covid-19 anche altrove, si rischia però di cadere in un’illusione ottica, perché non esiste alcun rapporto diretto tra le proteste nei Paesi Bassi e quelle nei quartieri ultraortodossi di Israele che si oppongono al confinamento perché limita la loro libertà religiosa, o ancora in Libano, nella città settentrionale di Tripoli, dove negli ultimi giorni le proteste contro le nuove restrizioni imposte in un paese già messo in ginocchio dalla crisi economica e sociale.

Il punto in comune, tuttavia, è ciò che la pandemia ha creato ovunque: uno stress globale e individuale sempre più difficile da sopportare.

Da un anno il mondo intero vive una situazione inedita per ampiezza e simultaneità, le cui conseguenze economiche, sociali ma anche psicologiche sono enormi.