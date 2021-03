Dopo essere stato condannato a una dura pena carceraria, Alexej Navalnyj si preparava a entrare in una colonia penale, eredità del Gulag sovietico, quando si è diffusa una notizia che ha sorpreso molte persone: Amnesty International, importante organizzazione per la difesa dei diritti umani, insignita del premio Nobel per la pace, ha deciso di eliminare Navalnyj dalla lista dei “prigionieri di coscienza”. La vicenda merita sicuramente un’analisi.

Amnesty International ha fatto sapere di aver preso questa controversa decisione in risposta a una serie di dichiarazioni fatte in passato dall’attivista russo, da cui emergono posizioni nazionaliste e razziste. Non ci sono dubbi sul fatto che in passato Navalnyj ha mostrato tendenze ultranazionaliste e ha detto cose spiacevoli sui ceceni e su altri popoli “non-russi”. All’inizio di febbraio del 2021 l’Obs ricordava i suoi “scivoloni verbali” e le sue “sbandate demagogiche”. Nel 2007 Navalnyj era apparso in publico in compagnia dello scrittore ultranazionalista Zachar Prilepin, ed era stato espulso dal partito liberale Jabloko per le sue derive nazionaliste.

Qual è la situazione oggi? Il Navalnyj del 2021 non ha sconfessato esplicitamente quello del 2007, ma di sicuro, come ha scritto l’Obs a febbraio, “ha aggiunto dell’acqua al suo vino xenofobo”. In una lunga intervista pubblicata sul sito Le Grand Continent, registrata a dicembre 2020 in Germania prima del ritorno a Mosca e del conseguente arresto, Navalnyj ha fatto delle affermazioni maldestre: “In qualsiasi trasmissione umoristica, russa o statunitense, la metà delle battute ha uno sfondo etnico. È così. Questo tema fa ridere la gente. Ciò che bisogna analizzare con attenzione sono le azioni delle autorità: quello che dice un comico non può essere detto da un politico”.

A quel punto l’intervistatore ha chiesto: ma lei è un politico o un comico?

Risposta: “Io sono un politico, non faccio umorismo, non faccio stand-up dicendo ‘sapete qual è la differenza tra gli osseti e i russo-ucraini?’”.

I punti di fondo

Nella stessa intervista Navalnyj difendeva il federalismo russo che permette a ogni regione di affermarsi (anche se attualmente si fa sentire l’effetto dell’iper-centralizzazione di Putin) e l’identità specifica di ogni gruppo etnico. “Nel nostro paese esisterà sempre una questione nazionale, perché siamo un paese grande e vario”.

La questione sollevata dalle dichiarazioni passate e da quelle attuali è doppia: Navalnyj incarna davvero un’alternativa credibile all’autoritarismo di Vladimir Putin? È per questo che si trova in carcere? La risposta alla prima domanda, evidentemente, non è d’attualità. Ogni volta che ha voluto candidarsi contro Putin, Navalnyj è stato bloccato, e la serie di condanne a suo carico è servita precisamente a impedire che potesse sfidare un presidente che ha appena prolungato il suo regno fino al 2034 con un colpo di bacchetta magica referendaria.

La seconda domanda ha una risposta altrettanto netta: Navalnyj è stato condannato per motivi secondari: il mancato rispetto delle condizioni del suo rilascio per una vicenda precedente (quando in realtà si stava riprendendo in Germania dal tentativo di avvelenamento compiuto dai servizi segreti russi in Siberia) e la diffamazione nei confronti di un ex combattente della seconda guerra mondiale. Niente che lo sminuisca moralmente. Si tratta, evidentemente, di pretesti per eliminare un oppositore diventato il principale avversario del Cremlino, soprattutto attraverso accuse di corruzione rivolte direttamente a Putin.

Chi sostiene l’oppositore nella sua recente battaglia contro Putin sottolinea precisamente questo: la battaglia va oltre la persona di Navalnyj, e a essere in gioco è la natura del potere russo, così come la libertà o l’assenza di libertà concessa alla società civile e a qualsiasi opposizione che non faccia il gioco del sistema, per non parlare del comportamento delle autorità che non esistano a ricorrere all’omicidio. Il ricordo di Boris Nemtsov, politico carismatico ucciso a due passi dal Cremlino nel 2015, è tornato d’attualità la settimana scorsa, in occasione dell’anniversario della sua morte.