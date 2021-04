È la catastrofe che tutti temevano fin dall’inizio della pandemia, ormai quindici mesi fa: un’esplosione del numero dei casi con ospedali al collasso, pazienti che muoiono per mancanza di ossigeno e un governo travolto dalla tragedia.

Questo scenario si è concretizzato in India, dove i mezzi d’informazione locali parlano di uno tsunami. L’India, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abitanti, aveva cantato vittoria poche settimane fa pensando di aver arginato una pandemia che l’aveva colpita meno di quanto ci si aspettasse. Ma il covid-19 non aveva ancora detto la sua ultima parola.

La tragedia è stata favorita delle decisioni sconsiderate da parte delle autorità, che hanno permesso enormi assembramenti religiosi di milioni di persone lungo le rive del Gange e l’organizzazione di grandi eventi politici in una regione che il primo ministro voleva conquistare a ogni costo. Tutto questo nonostante gli esperti avessero segnalato fin dalla metà di febbraio l’arrivo di una seconda ondata.

La risposta titubante

Le immagini sono sconvolgenti: cremazioni a perdita d’occhio, giorno e notte, e pazienti abbandonati sulle barelle con un erogatore di ossigeno. L’India precipita e ha chiesto aiuto.

La risposta iniziale è stata titubante. D’altronde non è facile aiutare gli altri quando si è in difficoltà. Ma alla fine l’Unione europea, il Regno Unito, alcune aziende private e la diaspora indiana si sono attivati per cercare di inviare agli ospedali indiani il materiale necessario, in particolare per la produzione di ossigeno.