Nella maggior parte dei paesi del mondo la notizia che un proprio concittadino ha vinto un Oscar sarebbe motivo di vanto e gioia. Ma non in Cina, dove la sera del 25 aprile il trionfo di Chloé Zhao è stato censurato. Zhao, nata a Pechino, è la regista di Nomadland, film che ha ottenuto tre statuette tra cui quella di miglior regia e miglior film.

La censura la dice lunga sui punti deboli di un regime che vuole mantenere un’immagine forte ma si rifiuta di accettare la minima nota dissonante, come se la potenza della Cina millenaria fosse costantemente minacciata. A uscire palesemente indebolito dalla vicenda è anche il soft power cinese, il potere attrattivo di un modello.

Per la prima volta da anni, la cerimonia degli Oscar non è stata trasmessa in diretta dalla tv cinese. Sui social network i commenti di gioia e orgoglio sono stati cancellati. Alcuni Vpn, i sistemi che permettono di aggirare le restrizioni online, sono stati neutralizzati durante l’evento.

Pretesti nazionalisti

La spiegazione è semplice: dopo aver esultato per i primi successi di Zhao, che da mesi continua ad accumulare premi, i cinesi hanno scoperto una vecchia intervista concessa nel 2013 a una rivista di cinema in cui la donna ammetteva di aver trascorso in Cina un’infanzia “circondata dalle menzogne”.

I nazionalisti online, molto attivi e aggressivi nonché incoraggiati dal Partito comunista, hanno scatenato una campagna contro Zhao, diventata l’incarnazione dell’ingratitudine per la patria, una “donna a due facce”. Perfino i genitori della ragazza (il padre lavora in un’azienda statale, la madre è attrice) sono stati accusati di aver educato male la figlia privilegiata.