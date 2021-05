Questo significa che rischiano di scomparire dalla memoria del principale canale pubblico i programmi dedicati al vasto movimento per la democrazia che ha scosso Hong Kong nel 2019, con manifestazioni che hanno radunato fino a un milione di persone, e anche quelli che raccontano la “rivoluzione degli ombrelli” del 2014, quando il centro di Hong Kong fu occupato per settimane da manifestanti filodemocratici.

Di sicuro non basterà cancellare la memoria di Rthk per fare in modo che gli abitanti di Hong Kong dimentichino i fatti del 2019 e 2020, ma si tratta comunque dell’inizio di un processo di conformazione della storia alla realtà politica.

Ma in un momento in cui i principali leader del movimento per la democrazia sono in carcere o in esilio, tra cui il giovane Joshua Wong o l’editore Jimmy Lai, gli abitanti di Hong Kong sanno che la battaglia è persa in partenza.

Molti fanno riferimento a Orwell e citano il suo famoso passaggio in 1984: “Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato”. Oggi il presente e di conseguenza il passato appartengono a Pechino. Basta premere sul tasto “cancella” di un computer.

(Traduzione di Andrea Sparacino)