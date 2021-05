Un quadro più vasto Il dietro le quinte non avrebbe grande importanza se il Mali non si trovasse nel Sahel, una regione destabilizzata dalla presenza di vari gruppi jihadisti. Per questo l’argomento è stato evocato in occasione del vertice europeo di Bruxelles, dove il presidente francese Emmanuel Macron, a nome dei ventisette paesi membri, ha definito il colpo di stato “inaccettabile” minacciando il Mali di sanzioni.

Sette anni dopo l’intervento francese che ha salvato Bamako da una colonna jihadista, e in un momento in cui oltre cinquemila soldati francesi e altri contingenti europei sono ancora presenti nella regione, la Francia ripete che sarà impossibile vincere la guerra finché gli stati africani non faranno la loro parte, in campo sia militare sia civile.

I ripetuti colpi di scena ai vertici dello stato maliano vanno letti nel quadro di un’instabilità più vasta e regionale. Nel corso degli ultimi mesi in Niger c’è stato un tentativo di colpo di stato contro il presidente appena eletto. Idriss Déby, presidente del Ciad, è morto in combattimento durante l’offensiva di una colonna di ribelli arrivati dalla Libia, ed è stato sostituito alla guida del paese dal figlio, in una successione di tipo dinastico che ha sorpreso molti osservatori .

Difficile non farsi domande sulle cause di questa instabilità cronica e sulla natura degli stati ereditati dal colonialismo, incapaci di trovare un equilibrio.

Ad aprile, la Coalition citoyenne pour le Sahel, che riunisce associazioni e rappresentanti della società civile del Sahel ha pubblicato un rapporto allarmante sul numero di civili morti nel conflitto, per mano dei jihadisti ma anche, in proporzioni inammissibili, per opera delle forze armate nazionali e delle milizie loro alleate. La coalizione ha chiesto ai governi di cambiare approccio per proteggere meglio i civili e per risolvere quella che ha definito “la crisi di governo in Sahel”.

Due colpi di stato nell’arco di pochi mesi in Mali mettono in luce quanto siano importanti queste raccomandazioni, soprattutto a Parigi, dove si teme di sprofondare in una situazione senza via d’uscita.

(Traduzione di Andrea Sparacino)