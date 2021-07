È una storia classica a monte e a valle, di un grande fiume mitico, e di uno dei grandi problemi del secolo: l’accesso all’acqua. Il fiume in questione è il Nilo, uno dei più lunghi del mondo, che minaccia di scatenare una guerra fra i tre paesi che attraversa: l’Etiopia, il Sudan e l’Egitto.

Da dieci anni l’Etiopia ha avviato la costruzione di una delle più grandi dighe idroelettriche d’Africa, che ha creato un bacino grande 79 chilometri quadrati sul Nilo Azzurro, uno dei due rami del fiume. Ma tutti i negoziati tra l’Etiopia e i due paesi a valle, Sudan ed Egitto, si sono rivelati infruttuosi. E intanto i toni si sono alzati sempre di più.

Addis Abeba ha annunciato il 5 luglio l’avvio della seconda fase del riempimento del bacino, provocando una levata di scudi al Cairo, dove il Nilo è questione di sicurezza nazionale, vitale per l’irrigazione e il consumo idrico di milioni di persone. Una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu è in programma per l’8 luglio, ma l’Etiopia accetta solo la mediazione dell’Unione africana, che tergiversa.

Orgoglio nazionale

L’Egitto teme una riduzione del 25 per cento del flusso del Nilo durante il periodo di riempimento del bacino in Etiopia, nella stagione delle piogge. Questo calo minaccia direttamente la produzione alimentare egiziana. Il disaccordo si basa dunque sul riempimento del bacino: l’Etiopia vuole completare l’opera in sette anni, mentre l’Egitto chiede almeno il doppio.

Il capo di stato egiziano, il maresciallo Abdel Fattah Al Sisi, minaccia apertamente l’Etiopia di un’azione militare se non sarà trovato un accordo. Al Sisi ha il sostegno del Sudan, rimasto neutrale a lungo perché beneficerà dell’elettricità prodotta dalla diga. Ma ora Khartoum è in conflitto con l’Etiopia per una questione di confini.