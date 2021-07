Snodo del narcotraffico L’influenza delle gang è in effetti considerevole. Era una delle accuse rivolta dall’opposizione e dalla società civile a Jovenel Moïse. Il nome del presidente è regolarmente citato in diverse vicende, tra cui un grande scandalo che riguarda l’importazione di petrolio dal Venezuela. Haiti, nel frattempo, è diventata uno snodo del traffico di droga.

Ma per molti haitiani il modus operandi degli assassini di Jovenel Moïse, compresa la tipologia dell’impatto dei proiettili sul suo corpo, porta la firma di una pista criminale. “Come un regolamento di conti tra bande rivali, come una punizione per un tradimento”, scrive un blogger haitiano.

Il capobanda più conosciuto, l’ex poliziotto Jimmy Cherizier, detto Barbecue, ha minacciato di far scendere i suoi uomini in strada per protestare contro l’omicidio. In un video in cui indossa un’uniforme color kaki, l’uomo parla di una “cospirazione nazionale e internazionale” contro Haiti e denuncia una “borghesia schifosa” accusandola di aver “sacrificato” il presidente.

Paradossalmente un capo criminale difende l’ordine contro quelli che in teoria sarebbero i responsabili della stabilità. È un buon riassunto del caos attuale.

La comunità internazionale potrà aiutare Haiti? È un grande punto interrogativo. Il governo, con la poca autorevolezza che gli resta, ha chiesto agli Stati Uniti di inviare un contingente per stabilizzare il paese. Washington non ha ancora risposto, ma è difficile pensare che Joe Biden, impegnato a ritirare il suo esercito dall’Afghanistan e reticente per principio agli interventi militari all’estero, possa impegnarsi in un’operazione così rischiosa.

Inviare l’esercito statunitense contro le bande di Port-au-Prince, facendo da bersaglio e anche da capro espiatorio di tutti i mali del paese, non è molto attraente, soprattutto perché Haiti è appena uscita dal trauma inflitto da un contingente di caschi blu dell’Onu accusato di aver portato il colera nel paese e di aver commesso abusi sessuali sulla popolazione.