L’onda d’urto non smette di propagarsi in tutto il mondo, e a Parigi è particolarmente violenta. Tutto nasce da un doppio annuncio che avrà conseguenze considerevoli: da una parte quello di un’alleanza in funzione anticinese tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia; dall’altra quello della sostituzione senza preavviso della grande commessa di sottomarini francesi destinati all’Australia e che saranno rimpiazzati da apparecchi statunitensi .

L’impatto si fa sentire prima di tutto in Francia, come dimostrano le reazioni ufficiali, con una collera senza precedenti. In secondo luogo in Europa, dove per uno scherzo del calendario il 16 settembre è stata annunciata la strategia dei ventisette per l’area indopacifica. In terzo luogo nei rapporti transatlantici direttamente coinvolti e infine in Cina, dove il governo ha reagito violentemente denunciando una mentalità da “guerra fredda”.

Tutti i protagonisti di questo sisma geopolitico sanno che in gioco non c’è solo il “contratto del secolo”, che i francesi sono evidentemente furiosi di aver perso. Il punto cruciale è lo smottamento strategico che ne deriva e che porta un rischio reale di conflitto.