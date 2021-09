È una crisi che incrocia due situazioni drammatiche. La prima è antica, ed è quella dei migranti arrivati dalla Nigeria o dallo Sri Lanka, che vagano di paese in paese alla ricerca di una porta d’ingresso per un’Europa chiusa a doppia mandata. La seconda, più cinica, è quella creata da un regime alle strette, quello del dittatore bielorusso Alexander Lukašenko, che usa i migranti come arma contro l’Unione europea colpevole di avergli imposto una serie di sanzioni.

Alla frontiera tra la Bielorussia e la Polonia, come accaduto alcune settimane fa al confine tra Bielorussia, Lituania e Lettonia, diversi migranti si trovano coinvolti in una situazione che va ben oltre la loro epopea. Tanti sono morti negli ultimi giorni, a causa del freddo e delle ferite. Sono le vittime di una doppia crisi che li priva della loro umanità.

Il 29 settembre il governo polacco ha chiesto al parlamento di prolungare lo stato d’emergenza decretato ad agosto per via della situazione alla frontiera. La Polonia, che come i vicini baltici accoglie migliaia di esiliati e attivisti bielorussi, accusa il regime di Minsk di portare avanti una “guerra ibrida” cercando di destabilizzare l’Europa colpendola dove è più vulnerabile, cioè sulla questione dei migranti.

Consiglio sorprendete

Molti migranti che sono riusciti a entrare in territorio polacco, come i nigeriani trovati congelati alcuni giorni fa in un bosco da una troupe della Bbc, hanno raccontato di essere stati condotti al confine dai soldati bielorussi, che li avrebbero istruiti su come sfuggire alla polizia di frontiera polacca. I migranti hanno riferito inoltre di essere saliti a bordo di un aereo per Minsk sulla base di una promessa di poter entrare in un paese dell’Unione europea.

Secondo un giornalista bielorusso, le autorità polacche avrebbero diffuso negli ultimi giorni una serie di sms in inglese indirizzati a tutti i telefoni cellulari attivi nella zona di frontiera, anche sul lato bielorusso. Il testo sarebbe il seguente: “La frontiera polacca è chiusa, le autorità bielorusse vi hanno mentito. Tornate a Minsk e non prendete alcuna pillola offerta dai soldati bielorussi”.