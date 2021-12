Per avere un’idea della complessità dell’ingranaggio diplomatico che sta trasformando il pianeta basta seguire l’agenda di Vladimir Putin. Il presidente russo, ancor più del suo amico cinese Xi Jinping o di Joe Biden a Washington, gioca più partite contemporaneamente in un mondo tutt’altro che stabile.

La Russia, dal canto suo, è legata sempre più strettamente alla Cina, sia a causa delle sanzioni occidentali successive all’annessione della Crimea nel 2014 (che hanno spinto Mosca verso la potente economia cinese) sia nel contesto di un’alleanza destinata a infrangere il dominio occidentale.

Né l’India né la Russia vogliono essere solo partner secondari di coalizioni rivali. New Delhi sa bene che Washington accoglierà con fastidio l’installazione delle batterie S-400 in India, mentre Pechino sarà irritata dalle effusioni di Putin in India in un momento in cui la tensione tra i due giganti asiatici resta forte. Queste “infedeltà” sono il segno che nel mondo attuale le alleanze non sono rigide.