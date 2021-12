Desmond Tutu ha vissuto tre vite: il liberatore, il riconciliatore, la bussola morale. Tre vite di lotta e di fede, strettamente interconnesse, ricompensate con la sconfitta dell’abominevole sistema dell’apartheid ma deluse dall’incostanza dei successori di Nelson Mandela.

Come corrispondente dell’agenzia France-Presse a Johannesburg sono stato testimone della prima vita di Tutu, alla metà degli anni settanta, quando è emerso come portavoce di chi non aveva voce mentre i leader della maggioranza nera erano in prigione o in esilio. La domenica andavo ad ascoltarlo nella chiesa Regina Mundi di Soweto, l’immensa baraccopoli nera di Johannesburg, dove infiammava le folle. Fuori della chiesa era pieno di blindati della polizia, con gli agenti innervosisti da assembramenti che tuttavia erano difficili da vietare in un paese che si dichiarava cristiano.

Tutu usava come arma il suo umorismo graffiante, diffondendo una parola biblica che contrastava con tutti quelli che all’interno del potere bianco giustificavano l’apartheid in nome della fede cristiana. E, soprattutto, trasmetteva speranza, e nel periodo più oscuro dell’apartheid bisognava essere molto persuasivi per osare coltivare il sogno della libertà per i neri, come aveva fatto in passato Martin Luther King.

Tutu era anche una bussola morale. Pur avendo partecipato alla lotta contro l’apartheid, al punto da ricevere il premio Nobel per la pace nel 1984 e creare successivamente la Commissione della verità e della riconciliazione, non ha mai sacrificato la propria libertà di pensiero all’impegno politico.