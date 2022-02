Non dobbiamo affrettarci a parlare di tensione in discesa, ma possiamo dire che il 15 febbraio la macchina della comunicazione russa ha sfruttato l’occasione per smentire quella statunitense diffondendo immagini di carri armati che ritornano nel loro presidio dopo aver concluso le manovre nei pressi della frontiera ucraina. È un modo per contraddire l’allarmismo di Washington, che aveva previsto un attacco russo imminente indicando il 16 febbraio come data probabile.

Gli statunitensi, dal canto loro, hanno ribaltato la prospettiva sostenendo di aver dissuaso la Russia dall’aggressione lanciando l’allarme. In questo gioco non ci sono vincitori.

Tuttavia la crisi russo-ucraina è ben lontana dalla sua conclusione, per diverse ragioni. Prima di tutto perché gli effettivi mobilitati sono talmente numerosi che i movimenti di truppe del 15 febbraio dovranno essere confermati per diversi giorni prima di diventare significativi.

Ma soprattutto non c’è traccia di una distensione politica né del minimo progresso diplomatico. Di conseguenza bisognerà seguire da vicino diversi aspetti di questa crisi multiforme per capire se è stata semplicemente messa in pausa.

Il primo di questi aspetti è militare: l’unico impegno preso da Vladimir Putin in occasione della visita del presidente francese Emmanuel Macron della settimana scorsa è che i circa trentamila soldati russi presenti in Bielorussia per partecipare a una serie di manovre ripartiranno al termine delle operazioni, il 20 febbraio.

I vicini della Bielorussia assistono preoccupati all’integrazione progressiva del paese nell’orbita russa dopo l’isolamento successivo alle elezioni manipolate dal presidente Aleksandr Lukašenko nell’estate del 2020. Il mantenimento di un contingente russo sarebbe un ulteriore segnale di questa evoluzione.