Cinque anni fa il presidente francese Emmanuel Macron, appena eletto, aveva invitato Vladimir Putin a rendergli visita, scegliendo la celebre reggia di Versailles e la sua galleria degli specchi per scattare alcune foto di rito. Cinque anni dopo, il 10 e 11 marzo, sempre a Versailles, la Francia ospita i 27 rappresentanti dell’Unione europea. Al centro delle discussioni, naturalmente, c’è proprio Vladimir Putin.

Nel 2017 e negli anni successivi Macron ha scommesso sul dialogo con il presidente russo, malgrado le reticenze di una parte dell’Europa e anche della Francia (ricordiamo quando il presidente ha chiesto ai suoi diplomatici di non remare contro). Questo dialogo oggi permette di rispondere all’argomento dell’”umiliazione” avanzato dai difensori della Russia, ma dobbiamo constatare che finora non ha portato a niente. Putin, evidentemente, non era interessato.

Oggi l’Europa e il mondo assistono sbalorditi a quella che il Washington Post ha descritto il 9 marzo con un titolo shock: “Una cortina di ferro si abbatte sulla Russia”. La nuova cortina di ferro arriva sessant’anni dopo quella voluta dall’Urss di Stalin, che aveva spaccato l’Europa in due durante la guerra fredda.