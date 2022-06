Nei rapporti sino-americani emergono due notizie, una buona e una cattiva. Quella buona è il contatto diretto intercorso nel fine settimana tra i ministri della difesa dei due paesi, per la prima volta da un anno. D’altronde tra due potenze non c’è niente di peggio che smettere di parlarsi.

La cattiva notizia, invece, è che tra Washington e Pechino i toni continuano a inasprirsi a proposito del destino di Taiwan. In piena guerra ucraina (in cui la Cina sostiene politicamente la Russia) questa tendenza è preoccupante. Il mondo non ha certo bisogno di due crisi contemporanee.

Questi sviluppi sono emersi durante il forum Shangri-La, a Singapore, che riunisce tutti gli attori di primo piano nel campo della sicurezza e della difesa nella regione Asia-Pacifico. Il ministro della difesa cinese, il generale Wei Fenghe, e il suo collega americano Lloyd Austin, anche lui generale, erano presenti all’evento.

Toni marziali

La teatralizzazione degli antagonismi al vertice Shangri-La ha come principale funzione quella di far passare messaggi precisi in una regione che assiste al crescendo di una guerra fredda in cui è chiamata a scegliere da che parte stare.

Il messaggio cinese è prima di tutto un appello rivolto ai paesi asiatici a non farsi reclutare dagli Stati Uniti. In questo senso Pechino gioca sulla sfiducia dei paesi del sud del mondo, illustrata dalla loro reticenza a condannare la Russia in Ucraina.