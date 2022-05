Da diversi decenni – cinque per essere precisi – gli Stati Uniti mantengono rispetto a Taiwan quella che è definita come una “ambiguità strategica”. Washington si è impegnata a fornire al governo dell’isola i mezzi per difendersi, ma non ha mai chiarito se il suo esercito interverrebbe in caso di tentativo di conquista del territorio conteso.

Il 23 maggio, per la seconda volta in meno di un anno, Joe Biden ha abbandonato questa ambiguità dichiarando che sì, l’esercito degli Stati Uniti interverrebbe in caso di aggressione cinese. In piena guerra in Ucraina questa dichiarazione è tutt’altro che irrilevante. Si tratta di un avvertimento rivolto ai leader cinesi, tra l’altro lanciato in Asia, a Tokyo, mentre Biden aveva al suo fianco il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

Il problema è che come nel 2021 – all’indomani della ritirata da Kabul, quando il presidente statunitense aveva inserito Taiwan nella lista dei paesi con cui gli Stati Uniti hanno un trattato di difesa (cosa non vera) – la Casa Bianca è stata obbligata a smorzare le dichiarazioni di Biden.

Equazione in cambiamento

Il 23 maggio i portavoce degli Stati Uniti hanno cercato di convincere i giornalisti che il presidente non aveva detto ciò che in realtà aveva detto eccome, e che il governo statunitense riconosce ancora “un’unica Cina”, quella di Pechino. È stata una gaffe? O Biden ha detto ciò che pensa davvero? Forse questa è la nuova “ambiguità strategica”, ma resta il fatto che l’equazione regionale sta evidentemente cambiando.

Questa uscita è legata senza dubbio alla guerra in Ucraina, perché la Cina mantiene legami stretti con la Russia e tutto il mondo osserva il suo comportamento in questa crisi.