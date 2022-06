Bulgaria: un governo messo in minoranza e una coalizione che crolla. Tipiche peripezie della vita politica, si dirà. Se non fosse che questa crisi ha ripercussioni immediate e che il 23 giugno ha fatto naufragare il vertice tra l’Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali. Una crisi simile in un paese da tempo considerato come il più aperto all’influenza di Mosca, situato nei pressi dell’Ucraina e della Russia, ha un significato profondo.

La crisi covava da diverse settimane, ma il voto di fiducia al parlamento bulgaro si è svolto proprio alla vigilia del Consiglio europeo di Bruxelles, e ha messo in minoranza il primo ministro Kiril Petkov. Considerato come europeista, il capo del governo ha ricoperto l’incarico solo per otto mesi. Ora la Bulgaria rischia di dover organizzare per la quarta volta elezioni legislative anticipate in autunno.

Il pericolo, in un clima così deleterio, è quello di veder trionfare i partiti nazionalisti filorussi, favoriti dal malcontento creato dall’aumento dei prezzi dell’energia dopo che Mosca ha tagliato la fornitura di gas verso la Bulgaria: un segnale chiaro in un momento in cui l’arma del gas è utilizzata anche in altri paesi europei.

Il colpo di grazia

I motivi di tensione che hanno portato alla caduta della coalizione al potere sono svariati. Ci sono i rapporti con la Russia, certo, ma anche quelli con la Macedonia del Nord (vicino balcanico la cui candidatura all’adesione all’Unione europea è bloccata da Sofia) e la lotta anticorruzione promessa dal primo ministro e poco gradita dai grandi interessi.

A febbraio il primo ministro Petkov ha sollevato dall’incarico il ministro della difesa Stefan Yanev, accusato di aver adottato l’espressione imposta dal Cremlino – “operazione militare speciale” – parlando della guerra in Ucraina. In seguito Yanev ha creato un suo partito filorusso contrario alla consegna di armi all’Ucraina.