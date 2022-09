A suo modo Vladimir Putin traccia una “linea rossa” per l’Ucraina e i suoi sostenitori occidentali. Trasformando queste aree dell’Ucraina in territori russi, infatti, Putin impone un cambiamento nella natura del conflitto.

D’ora in avanti, se l’esercito ucraino continuerà ad avanzare, non riconquisterà zone occupate, ma aggredirà la Russia. Come tesi è un po’ grossolana, ma ha il vantaggio di trasformare l’aggressore in aggredito, giustificando qualsiasi escalation, comprese le più temute. Nel frattempo l’”operazione militare speciale”, come l’ha chiamata finora il Cremlino, potrebbe diventare ufficialmente una guerra, con una mobilitazione generale e una narrativa che avanzerebbe un parallelo con la “grande guerra patriottica” del 1941. Legalmente i soldati non potranno più rifiutarsi di combattere su un territorio diventato nazionale.

La sera del 20 settembre, prima di un discorso di Putin che è stato pronunciato solo la mattina dopo, circolava sui social network russi la paura di una mobilitazione generale, che il 21 è stata confermata come destinata ai riservisti. Alcuni utenti cominciavano già a cercare il modo di lasciare il paese prima di essere chiamati a prestare servizio.

Sia il governo ucraino sia i paesi occidentali hanno criticato le consultazioni condotte da una forza d’occupazione straniera. “Una provocazione”, ha commentato il presidente francese Emmanuel Macron il 20 settembre davanti all’Onu, in un discorso particolarmente severo contro quello che ha definito “imperialismo” russo.