Stamattina l’Europa non è più la stessa. La vittoria netta di Giorgia Meloni e della sua coalizione di estrema destra altera gli equilibri politici sul continente, anche se con ogni probabilità la nuova leader italiana si muoverà inizialmente con prudenza.

I commentatori non sanno ancora come definire Meloni. La sua storia politica e quella del suo partito, Fratelli d’Italia, affondano nel passato fascista del paese, un passato che però, negli ultimi anni, Meloni si è impegnata a nascondere sotto il tappeto. Fratelli d’Italia è descritto a volte come partito “postfascista”, altre come “ultraconservatore” e “populista”. In Italia la coalizione di cui fa parte è chiamata ufficialmente di “centrodestra”, con uno strano concetto di “centro” che dimostra fino a che punto Meloni sia riuscita a confondere le acque.

Nel 2018 Steve Bannon, un tempo anima dannata di Donald Trump e guru dell’ultradestra statunitense, aveva proposto a Meloni di essere “il volto ragionevole che permetta al populismo di destra di trionfare”. Bannon, l’uomo che aveva tentato di federare l’estrema destra europea, non può celebrare la “sua” vittoria a posteriori, perché troppo impegnato con la giustizia statunitense e privato del passaporto.

Terremoto politico

È significativo che il primo messaggio di congratulazioni per Meloni sia arrivato da Viktor Orbán, primo ministro ungherese in guerra aperta con Bruxelles sulle questioni dello stato di diritto. Qualche anno fa Orbán aveva teorizzato un terremoto politico in Europa una volta conquistata l’Italia, anche se all’epoca il leader ungherese scommetteva su Matteo Salvini, leader della Lega e oggi partner nella coalizione di Meloni (ma con un peso ridotto).

In ogni caso, anche se le idee di Meloni sul futuro dell’Europa sono più vicine a quelle di Orbán che a quelle di Emmanuel Macron, possiamo presumere che la nuova presidente del consiglio agirà con prudenza. D’altronde dai tempi dei progetti di Bannon e Orbán la situazione è cambiata, prima con il covid e poi con la guerra in Ucraina.