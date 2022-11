La visita della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sull’isola filippina di Palawan, nel mar Cinese meridionale, non ha il potenziale destabilizzante di quella di Nancy Pelosi a Taiwan nell’agosto scorso, ma di sicuro non è passata inosservata.

Palawan si trova in una delle zone più esplosive del pianeta, uno dei punti di frizione tra la Cina e i suoi vicini asiatici ma anche con gli Stati Uniti, onnipresenti nella zona Asia-Pacifico. Per questo motivo la presenza di Harris ha un unico tema: la Cina.

Harris arriva nelle Filippine in un momento di grande tensione. Le autorità locali hanno appena rivelato un incidente accaduto il 19 novembre, quando una nave filippina aveva trovato un pezzo di una fusoliera di un missile cinese caduto in mare e lo stava rimorchiando verso il suo porto di origine, come prevede il diritto marittimo.

La legge del più forte

A quel punto, però, la nave è stata raggiunta dalla guardia costiera cinese, che ha recuperato con la forza il componente mentre, secondo i giuristi, Pechino avrebbe potuto semplicemente chiederne la restituzione a Manila. L’incidente, senza precedenti, si è verificato in una zona contesa del mar Cinese meridionale.

Oggi gli Stati Uniti si presentano come protettori dei paesi del sudest asiatico spaventati dalla possibilità che l’imponente vicino cinese – 1,4 miliardi di abitanti, seconda economia mondiale – possa imporre la sua legge.