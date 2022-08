Ma Pelosi non è davvero responsabile dell’aumento delle tensioni su Taiwan. Anche se avesse deciso di escludere l’isola dal suo viaggio ufficiale in Asia, la bellicosità della Cina nei confronti di Taipei avrebbe continuato a intensificarsi comunque, fino a scatenare forse un’altra crisi dello Stretto.

Il viaggio a Taiwan della presidente della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, come prevedibile ha scatenato una dura risposta da parte della Cina. Alcuni caccia militari di Pechino hanno attraversato a bassa quota lungo la linea che divide lo stretto di Taiwan, il ministro degli esteri cinese ha detto che ci saranno “serie conseguenze”, il presidente Xi Jinping ha detto al presidente statunitense Joe Biden che “chi gioca col fuoco, finisce per bruciarsi”. E dal 4 agosto la Cina sta svolgendo una grande esercitazione militare con munizioni vere, cominciata non appena Pelosi ha lasciato l’isola. Il fantasma della guerra è alle porte.

I veri motivi dietro l’atteggiamento minaccioso di Pechino sono più immediati. Le autorità stanno comunicando ai dirigenti taiwanesi e ai sostenitori occidentali che le loro relazioni reciproche e con la Cina stanno seguendo un andamento inaccettabile. L’implicazione è che, qualora questo non dovesse cambiare, l’unica risposta possibile per la Cina sarà l’escalation militare.

Andamento inaccettabile Al contrario di quanto dice la retorica più diffusa, questo clima teso non è dovuto all’impegno di Xi Jinping di riportare l’isola, che la Cina considera una “provincia ribelle”, sotto il controllo di Pechino. La riunificazione è uno dei suoi obiettivi a lungo termine (sarebbe una consacrazione sia per lui e sia per il Partito comunista cinese), ma un tentativo di ottenerla con la forza sarebbe molto costoso e potrebbe addirittura mettere a rischio la sopravvivenza dello stesso regime del Pcc, in caso di fallimento dell’operazione militare. Affinché un’invasione di Taiwan riesca, la Cina dovrebbe prima proteggere la propria economia dalle sanzioni occidentali, oltre a sviluppare delle capacità militari che possano funzionare da deterrente contro un possibile intervento statunitense in difesa dell’isola. Ed entrambi questi processi richiederebbero almeno un decennio.

Infine, lo scoppio della guerra in Ucraina sembra aver accentuato la sensazione, tra i leader occidentali, che Taiwan sia in grave pericolo. Sembrano credere che solo un sostegno forte e dichiarato, fatto anche di visite di alto livello e assistenza militare, possa scongiurare l’attacco cinese. Ciò che non riescono ad ammettere è che, agli occhi di Pechino, il loro sostegno all’isola sembra più un tentativo di umiliare la Cina che altro. Sembra più a una provocazione, quindi, che un deterrente.

Anche se è difficile stabilire con precisione il momento in cui la situazione sia diventata intollerabile per la Cina, un punto di svolta fondamentale risale al gennaio 2020, quando la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, progressista, ha ottenuto con facilità un secondo mandato, mentre il suo partito ha sconfitto il Kuomintang alle elezioni legislative. Quando il Ppd ha consolidato il suo dominio, il sogno della Cina di ottenere una riunificazione pacifica è svanito.

Per questo ora Pechino ha paura di perdere il controllo della situazione, qualora i leader del Ppd e i loro sostenitori occidentali non pagassero per i loro affronti. E questo non solo comprometterebbe la possibilità di Xi di raggiungere il suo obiettivo di riunificazione, ma potrebbe anche generare accuse di debolezza che minerebbero la sua posizione all’interno e all’esterno della Cina.

Probabilmente la Cina non vuole lanciare un attacco immediato e deliberato contro Taiwan, ma potrebbe decidere di impegnare gli Stati Uniti in un “gioco del pollo” nello stretto di Taiwan. È impossibile prevedere la forma e le tempistiche

di un simile confronto, ma è lecito supporre che sarebbe molto pericoloso, perché la Cina ritiene che solo aumentando la tensione sia possibile far ragionare tutti gli attori in ballo.

Come per la crisi dei missili di Cuba del 1962, una nuova crisi nello stretto di Taiwan potrebbe stabilizzare la situazione, anche a costo di far vivere qualche giorno di tensione a tutti. E proprio questo potrebbe essere il piano di Pechino. Ma una mossa del genere comporta dei rischi terribili. Bisogna ricordare che, in buona parte, è stata questione di fortuna se nel 1962 non è scoppiata una guerra nucleare.

(Traduzione di Federico Ferrone)