Correggere il tiro Le conseguenze della guerra sono particolarmente delicate in Germania, paese scosso fin dall’inizio del conflitto dalla necessità di rimettersi in discussione. Al centro del dibattito ci sono la dipendenza dal gas russo, la reticenza a consegnare le prime armi all’Ucraina nel momento del bisogno e l’attuale incertezza sulla questione della fornitura di carri armati pesanti.

Il paese dell’ex patto di Varsavia, oggi membro della Nato, vuole avere un peso maggiore negli affari europei, e questo investimento nella difesa lo dimostra. Ma non è l’unica conseguenza della guerra in Ucraina. A cambiare profondamente sono tutti gli equilibri interni dell’Unione, anche se ancora è troppo presto per trarre conclusioni considerando che il conflitto si sta prolungando.

È una delle conseguenze dirette dell’invasione russa dell’Ucraina. La Polonia, paese vicino alla zona del conflitto, sta investendo enormemente nella difesa. L’anno scorso Varsavia ha firmato un gigantesco contratto per l’acquisto di armi dalla Corea del Sud: carri armati (ne avrà quattro volte più che la Francia), artiglieria e aerei, per un totale di 15 miliardi di euro. Il mese scorso il governo polacco ha concluso un accordo per l’acquisto di due satelliti di osservazione con la Francia, per 500 milioni di euro.

Il 22 gennaio si celebrerà a Parigi il sessantesimo anniversario della riconciliazione franco-tedesca del 1961, abbinato a un consiglio dei ministri congiunto. Per l’occasione si cercherà di fare in modo che tutto si svolga senza scossoni, ma resta il fatto che alla fine dell’anno il consiglio era stato rinviato in mancanza di accordi sufficienti. Il 22 gennaio bisognerà correggere il tiro, anche se non tutte le questioni in sospeso sono state risolte.

Anche la Francia è in difficoltà. Ognuna a suo modo, Francia e Germania hanno visto le loro certezze crollare il 24 febbraio scorso, giorno dell’invasione dell’Ucraina. La leadership tradizionale dell’Europa non si è dimostrata immediatamente all’altezza perché non era pronta per questa guerra, mentre i paesi del fronte orientale, più vigili rispetto alle attività di Mosca, hanno capito subito quale fosse la posta in gioco.