Nessuno potrà rimproverare al presidente francese Emmanuel Macron di non aver capito che l’Africa sta cambiando e che la Francia deve ripensare il suo approccio al continente. Macron l’aveva già dimostrato dopo la sua elezione nel 2017, in un discorso pronunciato a Ouagadougou, in Burkina Faso, davanti a un gruppo di studenti. Nel 2021 ha ripetuto il concetto in occasione del vertice Francia-Africa di Montpellier, ancora una volta davanti ai giovani. Il 27 febbraio, infine, ha illustrato i contorni di un’altra politica di rottura con il passato, che sembra non passare mai. Il tutto alla vigilia di un importante viaggio in Africa centrale (Gabon, Angola, Congo, Repubblica Democratica del Congo).

Il problema è che questo cambiamento di rotta è difficile da realizzare a causa del peso della storia coloniale e postcoloniale, e dei vecchi riflessi della Francia. Tra l’altro, in questo momento Parigi è sulla difensiva: la partenza forzata delle truppe francesi dal Mali e dal Burkina Faso, insieme alla guerra dell’informazione condotta dalla Russia per creare sentimenti antifrancesi nei paesi africani, è solo la parte visibile di un malessere profondo.

Per affrontare la situazione Macron vorrebbe attuare un cambio di atteggiamento, sostenuto da una convinzione forte: l’Africa rappresenta il futuro della Francia e dell’Europa, dunque non bisogna permettere che il contesto attuale si cristallizzi, e che la distanza tra il nord e il sud del mondo – apparsa evidente con la guerra in Ucraina – continui ad aumentare.