Allo stesso modo, evocare solo l’eredità coloniale francese non è sufficiente e potrebbe essere perfino fuorviante se vogliamo trovare i motivi per cui la Francia si trasforma spesso in capro espiatorio della collera di una parte dei giovani africani.

I conti a metà con il passato Un’analisi semplice sarebbe quella di sostenere che la Russia si è impegnata in una parte dell’Africa in un’operazione ostile alla Francia. Questa realtà esiste: la disinformazione russa nell’Africa francofona è stata abbondantemente documentata. Ma questo non basta a giustificare ciò che sta accadendo a Ouagadougou e altrove.

Soprattutto se un militare burkinabé si mette a sventolare una bandiera russa, come emerso in un video girato durante i tumulti. Dal Donbass al Sahel, le immagini si confondo e si intrecciano, e meritano una riflessione.

Questa lettura, infatti, non permette di capire come mai la Francia sia stata accolta come un’ancora di salvezza in Mali dopo l’intervento militare del gennaio del 2013, per poi lasciare il paese nove anni più tardi, accusata di tutti i problemi. Di recente, alle Nazioni Unite, la Francia è stata addirittura tacciata di collusione con i gruppi jihadisti, il colmo se consideriamo il numero di soldati francesi caduti in combattimento.

La risposta risiede in parte nella difficoltà incontrata dalla Francia nel lasciarsi alle spalle l’atteggiamento paternalista che ha caratterizzato i rapporti postcoloniali e che la fa apparire come corresponsabile di problemi endemici. A Parigi sembrano non comprendere questa realtà.

Da parte sua la Russia ha continuato a sostituirsi alla Francia ogni volta che ne ha avuto l’occasione. È il caso del Mali, dove i mercenari del gruppo Wagner operano al fianco della forze maliane al posto dei militari francesi dell’operazione Barkhane. In Burkina Faso l’arrivo degli uomini di Wagner sembra ormai prossimo.

Ma al contempo esiste una grande illusione africana a proposito degli obiettivi di Mosca in Africa. Il bilancio della Wagner in Repubblica Centrafricana (dove il gruppo è onnipresente) o in Mali è macchiato da estorsioni nei confronti dei civili e dalla predazione mineraria. La pressione dei gruppi jihadisti, con il loro codazzo di massacri, è cresciuta sia in Mali sia in Burkina Faso.