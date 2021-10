Quando ad Alindao, nel sud della Repubblica Centrafricana, sono arrivati i combattenti russi pieni di tatuaggi, i ribelli si sono dati alla fuga e la popolazione ha potuto finalmente festeggiare. “Erano bianchi. Erano enormi”, racconta Fatima, 32 anni. “I russi avevano un aspetto strano, e tatuaggi ovunque: serpenti, teschi, teste umane… Ma erano lì per aiutarci”.

Presto, però, dai villaggi vicini sono arrivate storie di saccheggi e torture, uccisioni e stupri commessi dai presunti salvatori. Un giorno di settembre di quest’anno il fratello di Fatima è stato prelevato da casa con la forza. Poi è toccato a lei: l’hanno portata in una base militare dove, racconta, l’hanno stuprata in tre fino a farle perdere conoscenza. “Facevano paura. Eravamo tutti terrorizzati”, racconta Fatima. “Pensavamo fossero venuti a riportare la pace. Ora vorrei che non fossero mai arrivati”.

I mercenari che hanno attaccato Alindao lavorano per una rete di compagnie legate al Cremlino, il gruppo Wagner, che ha aiutato il presidente centrafricano Faustin-Archange Touadéra a respingere l’avanzata dei ribelli e a salvare il suo governo. Lo affermano fonti diplomatiche, interne ai servizi di sicurezza, a organizzazioni umanitarie e dell’opposizione centrafricana. Gli Stati Uniti sostengono che Evgenij Prigožin, noto come lo “chef” del presidente russo Vladimir Putin, finanzi la Wagner, un’accusa che lui respinge. Secondo alcune fonti il gruppo ha tremila combattenti nel paese africano. La Russia ammette solo di aver inviato 1.100 addestratori militari non armati, in base a un accordo tra Mosca e Bangui firmato nel 2018.

Grazie a questo spiegamento di forze, la Russia ha trovato un punto d’appoggio nella regione, approfittando del risentimento diffuso verso la Francia, l’ex potenza coloniale. Vorrebbe fare lo stesso in altri paesi africani, come il Mali, che è altrettanto irrequieto. Allo stesso tempo, però, Mosca si è attirata accuse di violazioni dei diritti umani in sede di consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In ogni caso, la mancanza di legami ufficiali tra il governo russo e il gruppo Wagner permette al Cremlino di negare l’evidenza.

Un laboratorio

Con la sua lunga storia di instabilità, colpi di stato e ribellioni armate, la Repubblica Centrafricana è, per usare le parole di un diplomatico di Bangui, un “laboratorio perfetto” per il gruppo Wagner. Lì può “mostrare quello che è in grado di fare per vendere i suoi servizi in altri paesi” che vogliono annientare delle insurrezioni interne. Secondo alcuni esperti, Mosca potrebbe anche riconquistare parte di quell’influenza che esercitava in Africa ai tempi della guerra fredda, proponendosi come antagonista dell’occidente a costi finanziari e politici molto bassi.

Nel corso delle loro operazioni i mercenari della Wagner sono riusciti a prendere il controllo di aree dove si trovano miniere d’oro e di diamanti, hanno preso di mira le minoranze musulmane e di etnia peul, e si sono scontrati più volte con la Minusca, la missione delle Nazioni Unite formata da quindicimila caschi blu. “Hanno cambiato del tutto la situazione sul campo”, ha affermato a Bangui una persona che lavora nel settore della sicurezza. “È un ambiente ideale per operare: lo stato è assente e un governo debole, che stava cercando una via d’uscita, l’ha trovata in questi mercenari”.

Rispondendo per iscritto alle domande che il Financial Times aveva inviato alla società di catering di Prigožin, Alexander Ivanov, direttore dell’Unione degli ufficiali per la sicurezza internazionale, ha affermato che nella Repubblica Centrafricana “non c’è un gran numero di mercenari russi” e che gli istruttori russi che il Cremlino dice di aver inviato non sono stati coinvolti nei combattimenti né in attività commerciali.