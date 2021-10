Tra il Mali e la Francia si avvicina il momento della verità dopo mesi di tensioni tra i due stati, teoricamente alleati nella lotta contro il terrorismo nel Sahel.

L’ultimo esempio della sfiducia tra Parigi e Bamako è arrivato quando il primo ministro maliano Choguel Maiga ha parlato della Francia in un’intervista a Le Monde, definendola “il nostro principale alleato, o almeno crediamo che lo sia”. Maiga ha ripreso in questo modo le accuse di “abbandono” lanciate alla Francia dopo l’annuncio della fine dell’operazione Barkhane e la riorganizzazione del contingente francese, nonostante il governo di Parigi ribadisca che tutto è stato fatto di concerto con quello maliano.

Se ci sarà una rottura netta, arriverà a causa della possibile decisione della giunta militare maliana di ingaggiare mercenari russi dell’azienda privata Wagner, guidata da un uomo vicino al presidente russo Vladimir Putin. Su Le Monde il primo ministro maliano non ha risolto i dubbi in proposito. “Non conosco Wagner, allo stato attuale sono solo voci di corridoio”, ha affermato, ma subito dopo ha lasciato intendere il contrario dichiarando che “il nostro governo ha compreso che contando su un solo partner rischia di essere abbandonato in qualsiasi momento”. Il secondo partner, evidentemente, è la Russia.

Situazione sfumata

È difficile immaginare le forze francesi ed europee operare nello stesso paese dove agiscono i mercenari russi della Wagner. L’arrivo di questi ultimi in Repubblica Centrafricana ha comportato la sospensione della collaborazione militare con la Francia. Se questo scenario si concretizzasse, scoppierebbe una grave crisi tra Francia e Mali.

Qualche settimana fa, quando hanno cominciato a trapelare le prime informazioni, la posizione di Parigi è stata chiara: “O noi o loro”. Oggi la situazione è meno netta, anche in ragione delle difficoltà operative che il ritiro delle forze francesi dal Mali presenterebbe per il proseguimento delle operazioni antiterrorismo. Il Niger offre un “piano alternativo” incerto, e il Ciad, più accogliente, è lontano dalla zona di azione prioritaria, la regione delle “tre frontiere” tra il Mali, il Niger e il Burkina Faso.