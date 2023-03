In questi giorni la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il suo predecessore Ma Ying-jeou, del partito di opposizione Kuomintang, viaggiano in direzioni opposte.

Tsai arriverà il 29 marzo negli Stati Uniti, per quella che non può essere una visita ufficiale considerando che Taiwan non è un paese riconosciuto da Washington. La presidente farà scalo nel paese nel corso di un viaggio verso l’America Centrale, un artificio che le permetterà di compiere il gesto simbolico di mettere piede a New York e in California.

L’ex presidente Ma è arrivato il 28 marzo a Shanghai, per una visita di dodici giorni su invito delle autorità cinesi, in un momento segnato dalle forti tensioni tra Pechino e gli Stati Uniti, soprattutto in merito al destino di Taiwan.

In cerca di appoggio

Difficile trovare qualcosa di più contraddittorio di questi due viaggi, che hanno il merito di illustrare la battaglia politica decisiva che si annuncia nel futuro prossimo. Nel gennaio 2024 i taiwanesi andranno alle urne per uno scrutinio legislativo e presidenziale che potrebbe determinare l’atteggiamento della Cina nei confronti dell’isola, rivendicata da Pechino anche con la minaccia di un intervento militare.

Tsai Ing-wen, presidente di Taiwan dal 2016, appartiene al Partito democratico progressista (Dpp), una formazione politica che affonda le sue radici nell’indipendentismo anche se oggi si guarda bene dal pronunciare questa parola tabù. La presidente incarna la resistenza di Taiwan davanti alle ambizioni cinesi, e negli Stati Uniti cercherà l’appoggio di cui l’isola ha bisogno.