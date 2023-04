Davanti ai giudici, Vladimir Kara-Murza ha paragonato il suo processo a quelli dell’epoca staliniana. Di sicuro l’oppositore sa di cosa parla: durante il regno del “piccolo padre dei popoli” due suoi bisnonni furono infatti condannati a morte, mentre suo nonno fu mandato nel gulag. Il 17 aprile Kaza-Murat è stato condannato a 25 anni di prigione per la sua opposizione alla guerra in Ucraina.

Si tratta della pena più grave inflitta a un cittadino russo dall’inizio dell’invasione. In Russia qualsiasi opposizione alla guerra è severamente punita, ma il governo ha voluto evidentemente trasformare Kaza-Murat in un esempio aumentando considerevolmente il prezzo della sua dissidenza. La giustizia, infatti, ha rincarato la dose accusandolo di “sovversione”.

Dal 24 febbraio 2022 Vladimir Putin ha trasformato l’autoritarismo del suo regime in totalitarismo. In Russia non esiste più alcuno spazio per la libertà di stampa, per il diritto a manifestare o per la giustizia indipendente. Perfino i bambini devono aderire al patriottismo guerriero, come dimostra il caso della tredicenne Maria e di suo padre: lei chiusa in un orfanotrofio a causa di un disegno pacifista, lui in carcere.

Bersaglio per il Cremlino

Kara-Murza incarna tutto ciò che Putin detesta: è stato giornalista e oppositore politico, è carismatico, parla molte lingue e trova le porte aperte a Washington. Inoltre è in possesso di un secondo passaporto, quello britannico. Insomma è un “cosmopolita”, come si diceva ai tempi di Stalin.

Kara-Murza ha solo 41 anni, ma si è già affermato come una delle personalità più vivaci della Russia postsovietica. In passato è stato vicino a Boris Nemtsov, un uomo che aveva sostenuto Putin in occasione della sua prima elezione, nel 2000, ma che successivamente si era ribellato contro il regime e nel 2015 è finito ucciso a colpi di pistola a pochi metri dal Cremlino.