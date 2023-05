Il 28 maggio il secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia non ha riservato sorprese: il vantaggio del presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan, già emerso al primo turno, è stato confermato.

Il colpo di scena c’era stato invece il 14 maggio, con la smentita dei sondaggi e delle analisi secondo cui Erdoğan, al potere da vent’anni, sarebbe stato penalizzato dalla profonda crisi economica e dalle conseguenze del terremoto dello scorso febbraio. Niente di tutto ciò è accaduto. L’unica novità è che per la prima volta il presidente ha dovuto passare dal secondo turno, ma ha comunque staccato nettamente Kemal Kılıçdaroğlu, candidato dell’opposizione unita.

Dopo la rielezione, Erdoğan non mancherà certo di sventolare la sua vittoria democratica davanti ai critici che lo accusano di essere un autocrate. Ma in realtà in Turchia è in vigore una democrazia che di liberale ha pochissimo. Il presidente, infatti, occupa gli spazi televisivi infinitamente più dei suoi avversari, e durante i suoi comizi sono stati diffusi diversi video ingannevoli (alla fine lo stesso Erdoğan ha dovuto ammetterlo). Inoltre le carceri turche sono piene di prigionieri politici, compreso il leader di un partito d’opposizione. Per non parlare di tutte le promesse demagogiche fatte durante la campagna elettorale, diventate ormai un classico.

Imparare la lezione

Detto tutto questo, è innegabile che Erdoğan abbia vinto e che questa vittoria non gli potrà essere tolta. Gli insegnamenti che possiamo trarre dalle elezioni turche sono molteplici. Il primo è che effettivamente, nelle democrazie illiberali, diventa sempre più difficile battere il partito di governo in modo regolare. Non è impossibile, come dimostra la sconfitta di Bolsonaro in Brasile, ma serve una mobilitazione maggiore rispetto a quella che sarebbe sufficiente in un sistema più aperto. Le opposizioni democratiche, in questi paesi, devono imparare la lezione.

Il secondo insegnamento riguarda il peso della corrente – o meglio, della sensibilità – nazionalista, che trascende le divisioni politiche. Erdoğan e i suoi alleati hanno saputo incarnare benissimo questo approccio.