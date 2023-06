Come possiamo continuare a fidarci di un testo, di un’immagine o di un video nell’epoca dell’intelligenza artificiale? Il problema della veridicità nell’informazione si pone da anni, ma ora l’avvento di strumenti come ChatGpt per i testi o Midjourney per le immagini (e ce ne sono molti altri) ha trasformato la questione in un potenziale incubo.

La Commissione europea non ha perso tempo e ha deciso di occuparsi dell’inquadramento di queste tecnologie che rischiano di trasformare lo spazio dell’informazione in una giungla. Il 5 giugno Bruxelles ha deciso di agire d’anticipo, ancora prima della grande legge europea (il cosiddetto “Ai act”) in preparazione.

La Commissione chiede alle piattaforme digitali di creare un’etichetta Ia che permetta agli utenti di sapere se un testo, una foto o un video sono stati generati (in parte o per intero) da un programma di intelligenza artificiale. Un mezzo per limitare un’esplosione della disinformazione che potrebbe essere favorita da nuovi strumenti non regolamentati.

Il minimo che si possa fare

Al momento non esiste una panacea, come abbiamo potuto verificare fin dall’apparizione dei primi social network e la conseguente marea di fake news. Ma è comunque meglio di niente, perché non fare nulla significa intraprendere la strada del caos.

Informare il lettore sull’origine di un contenuto è un atto di minima trasparenza. Oggi è possibile creare fotografie che corrispondono ai nostri desideri. Se voglio l’immagine di un soldato ucraino che prende in braccio un vecchio ferito, con un edificio in fiamme alle spalle, otterrò questa scena anche se non è mai esistita. Tutti gli elementi della foto saranno reali, ovvero presi da fonti disponibili online, ma l’immagine in sé sarà fittizia. Un po’ come il quadro di una battaglia napoleonica. Chiarire che si tratta di una foto prodotta dall’intelligenza artificiale è il minimo che si possa fare.