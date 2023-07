In quale paese può scomparire un ministro degli esteri senza che nessuno possa chiedere cos’è successo? Si penserebbe a regimi dittatoriali come la Corea del Nord ella dinastia dei Kim, o come la Siria del clan Assad. Ma mai alla seconda potenza economica e militare mondiale, con diritto di veto nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che presenta al mondo il suo modello politico e sociale come alternativo all’occidente considerato in declino. Parlo della Cina di Xi Jinping, dove è in corso un’eclissi d’altri tempi, dell’epoca delle purghe in cui i dirigenti sparivano dalle foto con il grande timoniere Mao Zedong, cancellati “a mano”, prima di Photoshop.

Dal 25 giugno nessuno ha rivisto il ministro degli esteri della Repubblica popolare cinese, Qin Gang. I primi giorni, quando il nuovo capo della diplomazia in carica da appena sei mesi non si trovava là dove doveva essere, i portavoce avevano detto che era malato.

Messaggi sibillini

Si è pensato al covid, il che era plausibile. Poi le spiegazioni imbarazzate hanno lasciato il posto al silenzio – e alle voci di corridoio. La più insistente è quella di una relazione extraconiugale con una nota giornalista della tv Phoenix di Hong Kong, con la quale avrebbe avuto un figlio. Anche la giornalista è scomparsa; uno dei suoi ultimi messaggi sui social media somiglia a un rebus, con tre foto, scattate a bordo di un jet privato tra Los Angeles e Pechino, con un neonato in braccio e un messaggio sibillino.

Altre voci di corridoio aggiungono la pista dello spionaggio per insaporire l’intrigo amoroso. Ma nessuno sa davvero di cosa si tratti. Per assicurare la continuità della diplomazia cinese, l’ex ministro Wang Yi, ammesso nel consiglio di stato, ha ricominciato a viaggiare in Asia centrale e in Africa per sostituire Qin Gang. Senza spiegazioni.