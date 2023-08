Il 29 agosto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba sarà a Parigi, ospite d’onore della conferenza annuale degli ambasciatori francesi. Kuleba partecipa a una riunione senza precedenti con tutti gli ambasciatori francesi in Africa, il cui obiettivo è aiutare l’Ucraina a far sentire le proprie ragioni nel continente e convincerla ad abbandonare un attendismo che avvantaggia la Russia.

Il continente africano, con i suoi 54 stati, è al centro dell’attuale processo di ricomposizione del mondo: è corteggiato per le sue materie prime, è diventato uno dei terreni privilegiati delle battaglie per il controllo delle sfere d’influenza e i suoi voti all’Onu sono molto ambiti.

Parigi si rifugia dietro la Comunità degli stati dell’Africa occidentale, la Cedeao, i cui dirigenti temono un’epidemia di colpi di stato. Ma non è scontato che la Cedeao abbia i mezzi per ristabilire l’ordine costituzionale in Niger. Di sicuro un intervento armato sarebbe una catastrofe.

Non è detto che questa indignazione produca risultati positivi, perché la Francia è in difficoltà. Dopo la sua elezione nel 2017, Macron aveva cercato di creare un nuovo rapporto con il continente africano, “senza paternalismo né debolezza”, come ha ribadito il 28 agosto. Ma il presidente deve fare i conti con il malfunzionamento delle strutture statali nel Sahel, che si rivolta contro il vecchio colonizzatore. Il rinnovamento della politica africana della Francia è messo in scacco dai colpi di scena che si susseguono uno dopo l’altro.

Questa impasse, di cui vuole approfittare una potenza in cerca di influenza come la Russia, contribuisce al degrado dell’ordine mondiale. Come sottolineava il 28 agosto Macron, la situazione “crea il rischio di un’indebolimento dell’occidente e in particolare della nostra Europa. Dobbiamo essere lucidi senza essere troppo pessimisti”.

La guerra in Ucraina è evidentemente l’argomento che determina i nuovi rapporti di forza. Ma in questo conflitto dall’impatto globale l’Africa ha un grande peso. Una rottura non è nell’interesse né della Francia né dell’Europa e nemmeno dell’Africa, in cerca di alleati per portare avanti il proprio sviluppo. Di sicuro evitarla è una priorità.

(Traduzione di Andrea Sparacino)