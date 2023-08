Davanti alla mancanza di progressi decisivi nella guerra in Ucraina, da qualche tempo circola la voce che gli occidentali dovrebbero chiedersi se sia giusto continuare a sostenere militarmente e finanziariamente Kiev.

In questo contesto esistono due elementi indiscutibili: prima di tutto il fatto che l’offensiva ucraina, in corso ormai da due mesi, abbia portato ad alcuni avanzamenti territoriali senza però ribaltare il rapporto di forze, come invece speravano gli stati maggiori. Questo perché il sistema difensivo russo si è rivelato molto solido.

Il secondo elemento è il costo elevato dell’operazione, con decine di miliardi di euro e dollari spesi in aiuti militari ed economici in un anno e mezzo di guerra. Il 28 agosto il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di un “investimento finanziario, diplomatico e logistico considerevole per gli anni a venire”.

Basterà questo per intaccare il sostegno occidentale? Il 29 agosto il quotidiano conservatore francese Le Figaro ha dedicato un titolo ai “primi dubbi” degli Stati Uniti a proposito degli aiuti all’Ucraina. Anche in Europa sono in molti a esprimere gli stessi tentennamenti.

Ignorare queste posizioni sarebbe sbagliato, ma mi sembra di poter dire che niente, oggi, lascia pensare che l’assistenza nei confronti dell’Ucraina sia a rischio in un futuro prevedibile, ovvero almeno fino alle elezioni presidenziali statunitensi dell’anno prossimo.