Un sisma devastante in Marocco, inondazioni catastrofiche in Libia. I disastri che hanno colpito due paesi della sponda sud del Mediterraneo, oltre a suscitare forte emozione, hanno risvegliato un vecchio dibattito: quello sugli aiuti umanitari.

Il 14 settembre la Francia ha inviato a bordo dei suoi aerei militari un ospedale da campo con 50 specialisti nella regione di Derna, sulla costa libica. È lì che le inondazioni hanno provocato migliaia di vittime. La struttura medica è sicuramente necessaria in un paese senza uno stato unificato e destabilizzato da oltre dieci anni.

All’inizio della settimana la Francia si era dichiarata pronta a inviare soccorritori della protezione civile, con i loro cani e i loro materiali, anche nella regione marocchina colpita dal sisma, come aveva già fatto in altre occasioni (per esempio in Turchia nell’inverno scorso). Ma il via libera di Rabat non è mai arrivato, e i soccorritori sono rimasti in Francia. La stessa situazione si è ripetuta con gli Stati Uniti.

Un’epoca conclusa

Il contrasto tra le due situazioni solleva diversi interrogativi, al di là di qualsiasi polemica che in questo caso risulta del tutto inutile. In un video rivolto al popolo marocchino e pubblicato sui social network il 13 settembre, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di “dispute che non hanno ragione di esistere”, ma questo tentativo di comunicazione diretta dimostra che le cose non vanno come sperava Parigi.

Tra i problemi da analizzare c’è senz’altro la natura dell’aiuto umanitario di stato. Nessuno può sorprendersi del fatto che gli aiuti siano una questione politica, perché è sempre stato così.