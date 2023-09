Nella redistribuzione delle carte su scala mondiale provocata dalla transizione ecologica e dagli sviluppi geopolitici, c’è un paese che sembra avere un grande successo: il Marocco.

Di recente nel regno sono stati annunciati importanti investimenti, come quello da due miliardi di dollari di un’azienda cinese per la produzione di componenti di batterie per i veicoli elettrici. C’è un dettaglio significativo: secondo il Financial Times, il colosso Al Mada, che appartiene alla famiglia reale, parteciperà all’iniziativa insieme alla cinese Cngr.

Negli ultimi mesi altri investitori sudcoreani e cinesi attivi nel settore dei minerali fondamentali per la transizione ecologica e nella filiera delle batterie hanno annunciato che opereranno in Marocco, con cifre da record per il bacino del Mediterraneo.

Cambio radicale

Per quanto riguarda Pechino, la scelta è doppiamente significativa. Prima di tutto perché gli investitori cinesi non si sentono più i benvenuti in occidente e scelgono altri paesi, tra cui il Marocco. Rabat ha aderito al progetto della nuova via della seta e non ha dubbi a negoziare con Pechino.

Allo stesso tempo, il paese è legato da accordi commerciali all’Europa e agli Stati Uniti, e questo permette ai prodotti marocchini di aggirare le restrizioni con cui deve fare i conti la Cina nell’industria dell’auto. Negli Stati Uniti, in particolare, i prodotti marocchini non saranno esclusi dalle sovvenzioni previste da un accordo di libero scambio. Si tratta di un vantaggio decisivo.

Per misurare il cammino compiuto dal Marocco, permettetemi di riportare un aneddoto personale: vent’anni fa, quando ero corrispondente da Pechino, un giornale marocchino mi aveva contattato per chiedermi quali consigli avrei dato agli imprenditori locali che dovevano incontrare la prima delegazione commerciale cinese nel loro paese. Era una novità assoluta e i marocchini non sapevano cosa aspettarsi. Vent’anni dopo, gli investimenti continuano a moltiplicarsi e il Marocco è diventato la terza destinazione di capitali cinesi in Africa.