La crisi con la Polonia ha dimostrato che anche un paese molto impegnato al fianco dell’Ucraina può cambiare orientamento, per motivi condivisibili o meno. Pochi giorni dopo lo scoppio della crisi tra Kiev e Varsavia è arrivata la vittoria in Slovacchia di un candidato che ha basato la sua campagna sull’interruzione degli aiuti militari all’Ucraina.

Crisi e tentennamenti Oggi nessuno può dubitare che la guerra sia destinata a durare, innanzitutto perché la controffensiva ucraina non è riuscita (almeno finora) a modificare radicalmente il rapporto di forze sul campo. L’autunno impedirà i movimenti dei mezzi pesanti, dunque le posizioni russe e ucraine rischiano di essere congelate per qualche mese.

Il simbolo è potente: è la prima volta che dei ministri europei si riuniscono fuori da un paese dell’Unione. A ben vedere, però, sembra di assistere a una variante diplomatica del metodo Coué , che consiste nel ripetere un messaggio per convincere se stessi e gli altri. Il 2 ottobre, a Kiev, i ministri degli esteri europei hanno ribadito solennemente il loro impegno al fianco dell’Ucraina, ma è probabile che lo abbiano fatto anche perché questo impegno non è più così evidente.

Per non parlare di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove all’interno dei ranghi repubblicani cresce un sentimento contrario agli aiuti militari all’Ucraina. La sorpresa è arrivata dal compromesso appena raggiunto tra la Casa Bianca e i repubblicani per consentire il finanziamento dell’amministrazione: il prezzo pagato dai democratici è stato il rinvio di un pacchetto di aiuti da sei miliardi di dollari per l’Ucraina.

Il 2 ottobre Joe Biden ha cercato di rassicurare Kiev sulla conferma degli aiuti, esattamente come hanno fatto gli europei. Ma è evidente che questo sostegno sia vincolato al risultato delle presidenziali statunitensi dell’anno prossimo e ai possibili cambiamenti politici in Europa. Tutto questo val bene un viaggio a Kiev per ripetere (e per convincersi) che non ci saranno inversioni di rotta.