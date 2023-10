“Voglio assicurare ai nostri alleati, al popolo americano e a quello ucraino che non ci tireremo indietro”, ha dichiarato Biden in un discorso dalla Casa Bianca.

Pochi giorni fa il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj aveva raggiunto Washington per chiedere più fondi. Ora un compromesso raggiunto al congresso ha eliminato i finanziamenti all’Ucraina in seguito all’opposizione di alcuni repubblicani dell’ala radicale.

Il futuro degli aiuti statunitensi all’Ucraina è in bilico dopo un accordo in extremis per evitare lo shutdown, la paralisi delle attività federali, anche se il presidente statunitense Joe Biden ha cercato di rassicurare Kiev.

“Tuttavia, anche solo la notizia che non solo i repubblicani ma anche alcuni democratici siano disposti a sacrificare l’Ucraina per questioni politiche interne può produre molti danni”, ha affermato l’analista politico ed ex diplomatico Brett Bruen.

“Sono favorevole agli aiuti all’Ucraina, ma non potranno riceverne molti se il nostro confine non è sicuro”, ha dichiarato McCarthy il 1 ottobre all’emittente tv Cbs.

Se riuscirà a restare in carica, McCarthy ha fatto sapere che la sua priorità sarà ottenere finanziamenti per fermare gli immigrati che attraversano il confine con il Messico.

Se anche McCarthy accettasse gli aiuti all’Ucraina, rimane il problema della “stanchezza da guerra”.

Lo scetticismo si sta diffondendo anche tra deputati e senatori moderati, che affermano di non voler firmare un “assegno in bianco” all’Ucraina.

E, cosa ancor più preoccupante per Biden e Kiev, lo stesso sta accadendo agli elettori statunitensi, che sono preoccupati soprattutto per l’inflazione.

Secondo un sondaggio Abc/Washington Post pubblicato il 24 settembre, il 41 per cento degli intervistati è convinto che gli Stati Uniti stiano facendo troppo per l’Ucraina, rispetto al 33 per cento di febbraio e al 14 per cento dell’aprile 2022.

A complicare le cose c’è l’inchiesta repubblicana in corso per la destituzione di Biden, legata agli affari del figlio Hunter in Ucraina.

La risposta dell’amministrazione Biden è semplice: se si lascia campo libero alla Russia in Ucraina, il resto del mondo potrebbe essere a rischio.

Il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin ha invitato il congresso a “tener fede all’impegno di fornire l’assistenza che è così importante per il popolo ucraino che lotta per difendere il proprio paese dalla tirannia”.