L’Egitto si è rifiutato di aprire un corridoio umanitario per i rifugiati di Gaza. È una questione complessa che affonda le radici nella storia. Un fantasma perseguita i palestinesi ovunque si trovino: il suo nome è nakba, “catastrofe” in arabo, un riferimento all’esodo e all’espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi in occasione della prima guerra arabo-israeliana, nel 1948, all’epoca della nascita di Israele.

Una parte fu accolta nella Striscia di Gaza, che allora era un territorio controllato dall’Egitto. Settant’anni dopo quelle persone sono ancora lì. Secondo l’Unrwa, l’agenzia dell’Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi, degli oltre due milioni di abitanti della Striscia, 1,6 milioni sono discendenti delle persone scappate nel 1948.

Oggi vivono in otto campi sparsi lungo 42 chilometri. Alcuni nel corso degli anni sono diventati vere e proprie città, come Jabaliya o Khan Yunis. E in questo momento temono di diventare di nuovo dei rifugiati. Spostandosi in Egitto per scappare dai bombardamenti israeliani, ai loro occhi rischierebbero di compiere un nuovo viaggio senza ritorno. Quando all’inizio della settimana il portavoce dell’esercito israeliano gli ha consigliato di partire, molti hanno temuto di rivivere l’incubo delle loro famiglie nel 1948.