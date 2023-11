Arrivati al sesto giorno di tregua tra Israele e Hamas, al momento non ci sono le condizioni perché l’interruzione si trasformi in un cessate il fuoco formale. Sul tavolo mancano proposte serie, anche perché l’accordo non ha permesso di andare oltre la questione degli ostaggi.

Resta da capire quando il governo israeliano deciderà di riprendere le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Forse già domani, dopo che stasera scadono i due giorni supplementari di tregua? O dopo un nuovo prolungamento per consentire la liberazione di altri ostaggi, stavolta uomini? I capi della Cia e del Mossad, i servizi di sicurezza statunitense e israeliano, sono in Qatar per lavorare su questa ipotesi.

I vertici israeliani sono sul piede di guerra, decisi a proseguire l’offensiva contro Hamas cominciata dopo l’attacco del 7 ottobre. Il ministro della difesa Yoav Gallant ha ricordato alle sue truppe che la sospensione delle operazioni ha fatto tirare il fiato anche ai combattenti di Hamas, lasciando intendere che la nuova offensiva andrà avanti per almeno due mesi.