Più di tre mesi dopo il massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas in Israele, seguito dalla guerra nella Striscia di Gaza, a parlare sono ancora solo le armi. Ma per la prima volta la bozza di un piano di pace circola negli ambienti diplomatici. Siamo ancora a un approccio informale e lontani dall’avvio di una trattativa, ma questi primi passi dimostrano che è in corso una riflessione a porte chiuse in vista del dopo, quando le armi finalmente taceranno, in un modo o nell’altro. Probabilmente serviranno ancora diverse settimane, ma alla fine arriverà il momento di rimettere insieme i pezzi, anche se ora sembra impossibile.

L’aspetto più interessante è che le proposte abbozzate ruotano attorno all’Arabia Saudita. Alla vigilia del 7 ottobre, il potente regno del golfo era sul punto di riconoscere lo stato di Israele, un processo che è stato ovviamente congelato dopo l’attacco di Hamas e la guerra israeliana. Da allora l’Arabia Saudita ha mantenuto una posizione discreta, rifiutandosi di favorire un’escalation con l’Iran, fino a poco tempo fa considerato un nemico mortale. Riyad avrà una parte fondamentale nell’uscita dalla crisi.

Gli obiettivi del piano sono semplici: il riconoscimento di Israele da parte del mondo arabo – compresa l’Arabia Saudita, custode dei luoghi sacri dell’islam – in cambio di un impegno irreversibile di Israele a permettere la nascita di uno stato palestinese. Le ricche monarchie del golfo avranno tutte un ruolo importante nella ricostruzione di Gaza e nel sostegno a un’Autorità palestinese riportata in sella. Tutto comincerebbe da un cessate il fuoco e dalla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.