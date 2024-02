Come se non mancassero i motivi di frizione con la Russia di Vladimir Putin, a Washington ne è emerso uno nuovo, potenzialmente grave. La vicenda si aggiunge all’invasione russa dell’Ucraina (che sta per entrare nel suo terzo anno) e allo shock per la morte in carcere dell’oppositore Aleksej Navalnyj.

Secondo la Casa Bianca, i servizi segreti statunitensi ritengono che la Russia si stia preparando a inviare nello spazio armi antisatellite, che potrebbero essere anche nucleari. La minaccia è presa abbastanza sul serio da aver spinto il segretario di stato Antony Blinken ad affrontare l’argomento nel fine settimana a margine della conferenza di Monaco sulla sicurezza. Rivolgendosi ai ministri degli esteri cinese e indiano, Blinken ha chiesto di affrontare il problema con Mosca.

La faccenda è preoccupante per diversi motivi: innanzitutto perché il dispiegamento di armi nello spazio è vietato dai trattati internazionali sottoscritti dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Gli accordi sul disarmo stanno crollando uno dopo l’altro, ma finora lo spazio era rimasto uno degli ultimi ambiti in cui avevano retto. Chiaramente quando un trattato sul disarmo viene violato non è mai un buon segno.