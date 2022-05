I posti migliori si trovano nell’orbita geostazionaria, a circa 35.800 chilometri sopra l’equatore. Un satellite in orbita geostazionaria ruota alla stessa velocità della Terra e resta sempre posizionato sopra uno stesso punto della superficie terrestre, cosa molto utile per chi si occupa di telecomunicazioni, di trasmissioni e di previsioni meteorologiche.

I Cubesat sono satelliti piccoli, economici e personalizzabili, abbastanza semplici da poter essere costruiti dagli studenti delle superiori . Aziende come la SpaceX possono lanciare uno di questi satelliti a un prezzo relativamente basso, a partire da 1.300 dollari per mezzo chilo. Tuttavia, gli slot, i “parcheggi”, per un satellite in orbita intorno alla Terra sono pochi e si stanno rapidamente esaurendo.

Dove parcheggio il mio satellite? In tema di accesso ai satelliti stanno già emergendo le differenze tra ricchi e poveri. In un futuro non troppo lontano, la possibilità di estrarre risorse dalla Luna e dagli asteroidi potrebbe diventare un’importante linea di demarcazione. E con la diffusione di norme che regolano il settore, c’è il rischio che queste diseguaglianze diventino permanenti.

Lavoro come ricercatrice presso l’Arizona state university , negli Stati Uniti, e sto studiando i grandi benefici che offre lo spazio e in che modo renderlo più accessibile ai paesi emergenti.

I paesi che non dispongono di propri satelliti, per fornire questi servizi si rivolgono all’estero. Le opzioni per chi vuole sviluppare un’infrastruttura satellitare si stanno esaurendo, perché lo spazio sta diventando affollato.

I satelliti sono utilizzati per gestire internet e la tv e sono essenziali per il gps (global positioning system, sistema di posizionamento globale). Rendono possibili le previsioni meteorologiche , aiutano gli scienziati a monitorare il degrado ambientale e giocano un ruolo fondamentale nella moderna tecnologia militare .

Esistono solo 1.800 slot orbitali geostazionari e, nel febbraio 2022, 541 erano occupati da satelliti attivi. Diversi paesi e aziende private hanno già rivendicato la maggior parte degli slot ancora disponibili che offrono l’accesso ai principali mercati, e i satelliti per occuparli sono attualmente in fase di assemblaggio o in attesa di lancio. Se uno stato volesse posizionare per la prima volta un satellite meteorologico su un punto specifico dell’oceano Atlantico già rivendicato da qualcun altro, dovrebbe scegliere un’area meno favorevole o acquistare servizi dal paese che occupa il punto desiderato.

Gli slot orbitali sono assegnati da un’agenzia delle Nazioni Unite chiamata Unione internazionale delle telecomunicazioni. Gli slot sono gratuiti, ma sono attribuiti ai paesi in base all’ordine di presentazione della domanda. Quando un satellite raggiunge la fine del suo ciclo di vita, che va dai 15 ai 20 anni, un paese può semplicemente sostituirlo e rinnovare lo slot, occupandolo così a tempo indeterminato. I paesi che possiedono la tecnologia indispensabile a sfruttare l’orbita geostazionaria hanno un grande vantaggio rispetto a quelli che ne sono ancora sprovvisti.

Traffico e spazzatura

Sebbene gli slot orbitali geostazionari siano i più utili e i più limitati, esistono molte altre orbite attorno alla Terra. Anche loro si stanno riempiendo, e questo contribuisce ad aggravare il problema sempre più grande dei detriti spaziali.

La cosiddetta orbita terrestre bassa si trova a circa 1.600 chilometri dalla superficie della Terra. I satelliti in orbita bassa si muovono rapidamente in un ambiente molto trafficato. È una buona collocazione per i satelliti di telerilevamento, ma non è l’ideale per i satelliti usati nel campo delle telecomunicazioni, come tv, radio e internet.

L’orbita terrestre bassa può essere sfruttata per le telecomunicazioni se più satelliti lavorano insieme in modo da formare una costellazione. Aziende come la SpaceX e la Blue Origin stanno mettendo a punto progetti per lanciare in orbita bassa migliaia di satelliti nei prossimi anni in modo da fornire l’accesso a internet in tutto il mondo. La prima generazione di Starlink realizzata da SpaceX è composta da 1.926 satelliti, mentre con la seconda generazione ne arriveranno in orbita altri 30mila.

Al ritmo attuale, i principali operatori stanno rapidamente occupando le orbite geostazionarie e terrestri basse, con il rischio che l’accesso a importanti funzionalità satellitari sia monopolizzato e aumentino i rifiuti spaziali.