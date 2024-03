Cosa succederebbe se Netanyahu si rifiutasse di ascoltare gli americani? Si tratta di uno scenario assolutamente plausibile, anche perché il primo ministro israeliano è molto abile. Netanyahu sta puntando tutto su una vittoria di Trump contro Biden, e in quest’ottica si prepara a rivolgersi ai parlamentari della camera controllata dai repubblicani per mobilitarli. Una mossa esplosiva, considerando che siamo in un anno elettorale per gli Stati Uniti.

Inoltre, Netanyahu sta cercando di fare breccia nella popolazione israeliana, presentandosi come l’unico uomo capace di vincere questa guerra, anche contro il parere dei migliori amici di Israele, gli Stati Uniti. Per un primo ministro che non va oltre il 20 per cento di gradimento si tratta una scelta rischiosa, ma comunque dal suo punto di vista è un rischio che vale la pena di correre.

Israele e Stati Uniti giocano una partita a poker in cui entrambi stanno bluffando. Washington non abbandonerà mai Israele, a prescindere da tutto, anche solo vista l’ombra iraniana che aleggia sulla regione. Dunque le pressioni della Casa Bianca saranno sempre limitate. Di contro, Israele ha un bisogno vitale del sostegno americano, soprattutto per quanto riguarda le armi e le munizioni. Lo scontro, insomma, si svolge in un contesto che ha dei limiti chiari.