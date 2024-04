In totale sono stati spesi 2.300 miliardi di euro, con un aumento del 6 per cento rispetto al 2022: la più grande crescita registrata dal Sipri da più di dieci anni. Soprattutto, l’istituto ha rivelato che per la prima volta le spese sono aumentate ovunque e non solo nei paesi in guerra. I conflitti coinvolgono 56 nazioni, non solo le due che dominano le notizie.

La mole infinita di dati dell’istituto, attivo ormai da sessant’anni, permette di contestualizzare e mettere in prospettiva le spese militari. In rapporto alla ricchezza nazionale, il picco di spesa per la difesa degli Stati Uniti (primi in classifica) risale al 1952, quando il paese investì il 13,9 per cento del suo Pil in quel settore. Era in corso la guerra di Corea, la cortina di ferro era calata sull’Europa e tutti si preparavano a un nuovo conflitto.

Oggi, in percentuale, le spese sono nettamente inferiori. Negli Stati Uniti sono diminuite al 6-8 per cento del Pil durante la guerra in Vietnam e al 5 per cento nel 1992, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, quando George Bush evocava i “dividendi della pace”. Nel 2023 gli Stati Uniti hanno speso il 3,9 per cento del loro Pil per la difesa. Si tratta del budget più alto in valore assoluto, ma in percentuale è inferiore a quello della Cina e soprattutto della Russia, che sfiora il 6 per cento.